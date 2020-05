L’Amministrazione Comunale ha nominato il Comandante della Polizia Locale, Vincenzo Aiello, Emergency Manager. Una decisione del sindaco, Alice Galbiati che ha deciso di importare nel settore pubblico l’esperienza privatistica dei Covid Manager d’azienda.

Cantù avrà un Emergency Manager per affrontare la Fase 2

“La dedizione e l’impegno con cui il Comandante Aiello sta dirigendo il Centro Operativo Comunale, oltre all’acclarata professionalità con la quale interpreta quotidianamente il ruolo di Comandate della Polizia Locale, rende indiscutibile l’individuazione della sua persona come Emergency Manager del Comune di Cantù. Al Dott. Aiello, con cui ho il privilegio di lavorare, i miei migliori auguri per il nuovo incarico”, ha dichiarato Galbiati.

Le funzioni

E’ stata scelta la dizione “Emergency Manager” per sottolineare la diversità di funzione rispetto a quella del “Covid Manager”, figura introdotta da Regione Lombardia per il solo ambito della supervisione dei mercati rionali. All’Emergency Manager è affidato, quindi, il compito di sovraintendere e coordinare l’implementazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 durante la Fase 2 all’interno dell’Ente, con la revisione dei servizi indifferibili, e sul territorio, gestendo il progressivo riavvio delle attività. A tali funzioni si aggiunge il ruolo di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale.