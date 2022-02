Cantù, furgone va in retromarcia senza l'autista e investe un 81enne

attimi di panico

Immediata la reazione dei passanti che hanno fermato la corsa del furgone contro l'anziano.

Attimi di puro panico questa mattina, martedì 8 febbraio 2022, in piazza Garibaldi a Cantù. Intorno alle 9 infatti un uomo di 81 anni è stato investito da un furgone. Gli automobilisti che provenivano da via Roma hanno assistito a una scena impressionante: ad un certo punto un furgoncino bianco ha cominciato a muoversi in retromarcia, senza che l'autista fosse alla guida: nella sua corsa ha investito e schiacciato con le ruote posteriori l'anziano.

Immediata la reazione dei passanti: alcune persone hanno fermato la corsa del furgone contro l'uomo. Poi la chiamata ai soccorritori. Sul posto è arrivata la Cri di Cantù insieme all'automedica che hanno subito prestato soccorso all'uomo e lo hanno trasportato in ospedale. Avrebbe subito delle ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad ogni modo la dinamica di quanto accaduto sarà ricostruita dagli agenti della Polizia Locale intervenuti.