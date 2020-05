“L’Amministrazione Comunale è vicina ai commercianti in questo periodo particolare, condividendo le preoccupazioni legate all’attuazione delle norme di messa in sicurezza anche da parte dei clienti. Per questo, il nostro “grazie” va ai gestori di bar, ristoranti, birrerie, locali ed esercizi commerciali in generale che stanno facendo tutto il possibile per far sì che vengano rispettate le norme di sicurezza: l’utilizzo corretto della mascherina, l’accesso ai locali contingentato, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, il tentativo costante di scongiurare assembramenti”. Così il vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni.

Cantù, il vicesindaco Molteni: “Collaborazione e fiducia con i commercianti”