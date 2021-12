confronto

Gli agenti hanno spiegato gli effetti delle droghe, la normativa di riferimento e mostrato gli strumenti per riconoscerle.

Durante la mattinata dello scorso venerdì, 17 dicembre, si è tenuto presso l’Istituto Superiore “Fausto Melotti” di via Andina a Cantù l’incontro con il Comando di

Polizia Locale cittadino sull’uso delle sostanze stupefacenti.

Cantù, la Polizia Locale incontra gli studenti del Melotti: corso sulle sostanze stupefacenti

All’incontro, tenutosi nell’auditorium, hanno partecipato alcune classi in presenza, mentre altre erano collegate in videoconferenza. Docenti del corso, il Sovrintendente Flavio Castiglioni e l’Assistente Scelto Paolo Zollo del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Cantù. È stata illustrata agli alunni la classificazione e gli effetti delle principali sostanze stupefacenti, ed in particolare dei derivati dalla cannabis. È stata, inoltre, esposta la normativa di riferimento e quali sono le conseguenze amministrative e penali legate agli stupefacenti.

Particolare interesse ha suscitato nelle studentesse l’impiego delle droghe come il GHB, meglio nota come “droga dello stupro”. Sono stati, inoltre, mostrati agli alunni alcuni campioni e gli strumenti di analisi impiegati dalla polizia locale per identificare le sostanze da sottoporre a sequestro. Tale attività di collaborazione

con l’istituto scolastico, rientra tra le azioni di contrasto agli stupefacenti messe in atto dalla polizia locale canturina.