Cantù Next, inaugurata la nuova sede: il futuro della Pallacanestro Cantù è adesso - FOTO E VIDEO

Cantù Next Spa ha inaugurato la nuova sede societaria, in via Como 216, a Cantù.

Cantù Next, taglio del nastro

Nella mattinata odierna, domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 10, la cerimonia alla presenza dell'amministratore delegato di Cantù Next, Andrea Mauri, e del del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Partecipazione significativa di autorità e rappresentanti del mondo dello sport. Mauri ha messo subito l'accento sulla novità che proietta nel futuro: "Per noi oggi è una giornata storica. Il nostro obiettivo non è solo riportare la sede della Pallacanestro a Cantù ma anche riportare l'attività agonistica. L'arena che abbiamo progettato è polifunzionale, sarà la casa dello sport e della cultura di Cantù. Ringrazio tutti voi, istituzioni: il percorso fatto in questi anni ha legato pubblico e privato".

Le parole e le emozioni di una giornata speciale

Il sindaco Alice Galbiati ha sottolineato l'importanza del momento: "Bellissimo poter essere qui per questo primo passaggio di un sogno che si sta per realizzare. Qui ci sono tanti rappresentanti delle associazioni sportive, Cantù è una città viva e l'Amministrazione cerca di tenerle unite, supportandole. Per me oggi è un piacere avere qui il ministro per chiedere aiuto e poterlo trasmettere a loro". Fiorenzo Bongiasca, presidente dell'Amministrazione provinciale: "E' una giornata importante per tutta la provincia di Como". Alessandro Fermi, rieletto consigliere regionale, ha messo l'accento sullo "straordinario mondo di sport che abbiamo nella nostra regione".

Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell'Interno, ha espresso orgoglio: "Da canturino e da tifoso della Pallacanestro Cantù vivo con grande emozione questo momento. Ringrazio il ministro per la sua presenza".

L'intervento del ministro Abodi

Il ministro dello Sport ha esternato soddisfazione e spronato tutti i presenti: "Io ho fatto semplicemente il mio dovere, con passione, e l'ho fatto grazie alla vostra predisposizione. Io ho cercato di dare il mio contributo per estrarre quello che, a volte, è un potenziale inespresso. E qui si è manifestata l'alleanza tra tutti i portatori di interesse. Dobbiamo essere sognatori per cui una giornata a momenti come questo la dedica volentieri".

La Nuova Arena

A seguire, dopo il taglio del nastro della nuova sede di Cantù Next, tutti alla Sala “Giovanni Zampese” della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, in Corso Unità d’Italia 11. Spazio all'atteso convegno dal significativo titolo “La Nuova Arena: un’opportunità per il territorio”.