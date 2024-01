Cantù perde Fulvio Marra, fondatore dello storico panificio cittadino

Una vita con le mani in pasta, un uomo che per oltre cinquant'anni è stato un punto di riferimento per i canturini (e non solo) che acquistavano il pane in città: si è spento all'età di 85 anni Fulvio Marra, fondatore nel 1970 insieme alla moglie Celestina, dello storico Panificio Marra.

Cantù perde Fulvio Marra

Era il 1970 quando la coppia inaugurò in città la propria attività: il primo minimarket con carrello. E proprio, nel 2022, Regione Lombardia aveva concesso il riconoscimento di attività storica, passata ormai da anni nelle mani dei due figli della coppia: Alessandro e Carmen, che l'hanno portata verso nuovi orizzonti.

Così Carmen Marra commentava quel riconoscimento a luglio del 2022: "Siamo molto contenti di aver avuto la possibilità di ricevere questo riconoscimento, soprattutto per i nostri genitori, oggi ottantenni, che hanno fatto partire l’attività da zero con il primo minimarket con carrello di Cantù in piazza Sirtori".

Negli anni l’attività è cresciuta e si è evoluta. "Nel 2008 avevamo bisogno di spazi più ampi per la panetteria, la pasticceria e la cucina ed è nato il negozio di via Sesia - aveva raccontato la titolare - Per questo riconoscimento non posso che ringraziare i nostri bravi collaboratori, alcuni dei quali con noi da moltissimo tempo".

Un uomo schivo, ma dal cuore d'oro. Un grande lavoratore, che ha sempre preferito il buio della notte con cui far lievitare pane e torte alle luci della ribalta. I funerali di Fulvio Marra avranno luogo giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Teodoro, preceduti dalla recita del santo rosario.

In foto: Marra e la moglie Celestina all'inaugurazione del primo negozio nel 1970