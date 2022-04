in edicola

Ha lottato ma la 29enne non ce l'ha fatta: il ricordo della mamma sul Giornale di Cantù

Cantù piange la giovane postina Ambra: donati gli organi

, venerdì 29 aprile, la giovane postina di 29 anni,, che nella mattinata di giovedì era rimasta vittima di un incidente in scooter a Mariano Comense.

La ragazza, canturina, stava lavorando come portalettere per Poste Italiane quando ha avuto l'incidente e, nello scontro con un furgone, è finita a terra subendo un grave trauma alla testa. Ha combattuto per un giorno intero poi si è spenta all'ospedale San Gerardo di Monza dove era ricoverata. Nel più grande momento di dolore che possa vivere una famiglia, la grande generosità: gli organi di Ambra sono stati donati e una parte di lei vivrà nelle persone che li accoglieranno e permetteranno loro una nuova vita.

Il ricordo della mamma sul Giornale di Cantù da sabato 30 aprile 2022 in edicola

