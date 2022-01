un mezzo di fnm

Nessuno è rimasto ferito ma il mezzo ha subito molti danni.

Cantù, prende fuoco il vano motore del bus

Bus in fiamme questa mattina, mercoledì 5 gennaio 2022, a Cantù. L'episodio si è verificato intorno alle 7.50 in via Ospedale. L’autista di un pullman di FNMA della linea C84, in servizio da Lomazzo a Cantù ospedale, una volta giunto al capolinea e dopo che tutti i passeggeri erano già scesi dal mezzo, si è accorto che dal vano motore stava uscendo del fumo. E’ prontamente intervenuto azionando l’estintore di bordo, ha contattato i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto immediatamente, insieme alla Polizia Locale di Cantù. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

"E’ stato inviato sul posto un mezzo sostitutivo che ha effettuato regolarmente la corsa successiva prevista - spiegano dall'azienda di trasporto pubblico - Il mezzo che ha subito il guasto è del 2009, è stato revisionato a maggio 2021 e ha sempre svolto regolarmente tutti i controlli e i tagliandi presso officine autorizzate."

