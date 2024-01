Cantù saluta il cavalier Luigi Franchi, storica guida delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra

Si è spento a 82 anni il canturino Luigi Franchi, dal 1988 presidente della sezione canturina dell'associazione nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, oltre che Cavaliere della Repubblica.

Cantù saluta il cavalier Luigi Franchi

Classe 1941, Franchi era nato e cresciuto a Cantù, ma era orfano di guerra. Una condizione che lo aveva spinto una volta divenuto adulto a voler mantenere vivo nella comunità il ricordo di chi aveva perso la vita durante il secondo conflitto mondiale.

Dal 1960 era infatti segretario della sezione di Cantù dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, che vanta circa 500 soci e nel 1988 era stato nominato presidente sezionale. Uno dei suoi desideri era sempre stato quello di ripristinare il Museo dei Combattenti di Cantù in memoria dei 400 caduti canturini.

Nel 2018 l'Amministrazione comunale, allora guidata dal sindaco Edgardo Arosio, gli aveva confermito l'encomio solenne in occasione di Sant'Apollonia in qualità di "storico tutore delle memorie dei dispersi in guerra" e "per il ruolo svolto da più decenni a favore della tutela dei diritti e della memoria delle persone cadute in guerra per l'italia e per aver contribuito in tutti questi anni a tenere alto il valore delle manifestazioni istituzionali cittadine in tali ricorrenze". Inoltre nel 2020, con cerimonia a Como nel 2021, era stato insignito dal presidente della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Lascia l'amata moglie Anna e i figli Angelo e Chiara. La cerimonia funebre si svolgerà oggi, martedì 16 gennaio 2023, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Teodoro, preceduta dalla recita del rosario.