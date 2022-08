Cantù: sospetta fuga di gas durante i lavori, arrivano i Vigili del fuoco.

Due camion dei Vigili del fuoco in mezzo a via Giovanni Da Cermenate a Cantù. Stanno intervenendo in via Solferino, dove è stata segnalata una sospetta fuga di gas. La società Lereti stava infatti operando con dei lavori sulla rete quando è stata segnalata la sospetta fuga di gas. A quel punto sono stati chiamati a intervenire, in via preventiva, i pompieri e un'ambulanza della Croce bianca di Mariano Comense.

Per permettere le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell'area, la Polizia locale di Cantù intervenuta sul posto ha temporaneamente chiuso al traffico via Giovanni Da Cermenate all'altezza della rotonda con via Unità d'Italia. L'imprevisto ha quindi causato qualche problema alla viabilità.