A due passi dal centro storico, ma la pulizia di strade e marciapiedi lascia alquanto a desiderare. E’ la situazione che vivono quotidianamente i residenti delle vie Alciato, XXIV maggio, Negroni, ma anche di via Cesare Battisti, Giancarlo Puecher e Giuliano Spazzi.

Cantù, via Alciato e limitrofe sommerse di cartacce e bottiglie abbandonate

Il parcheggio pubblico, a strisce bianche, di via Alciato è da mesi insozzato da foglie vecchie di qualche stagione, bottiglie e lattine abbandonate, escrementi sul marciapiede, cartacce e spesso anche da sacchetti di rifiuti domestici accatastati sopra e sotto l’unico cestino presente a ridosso del verde.

Lo stesso accade sulla salita di via XXIV maggio, dove gli arbusti vicini al marciapiede sono diventati ricettacolo di rifiuti di qualsiasi tipo: sacchetti, cartacce, guanti e mascherine, pacchetti di sigarette. Non va meglio proseguendo la passeggiata lungo via Cesare Battisti dove bisogna guardare bene a terra per evitare brutte sorprese e dove è abbandonato anche un sacchetto dell’umido mai ritirato dagli operatori ecologici perché "non conforme".

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Risalendo le vie Puecher e Spazzi ci si può fare un’idea molto chiara di quali fossero i candidati alle elezioni regionali con una ricca carrellata di pubblicità elettorali disperse a terra. I residenti restano in attesa di quello "spazzamento strade" promesso ogni sabato mattina dai cartelli presenti al parcheggio di via Alciato.

Questo articolo è stato pubblicato il 18 febbraio 2023 sulle pagine del Giornale di Cantù. A più di un mese di distanza, nulla è cambiato. Da oggi, 23 marzo 2023, un divieto di sosta nel parcheggio di via Alciato segnala che verranno rifatte le strisce. Confidiamo tutti che venga anche data una bella spazzata.