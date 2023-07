Cantù, via Dante chiusa. I residenti: "Impossibilitati a uscire, non sapevamo nulla".

Forti malumori questa mattina, martedì 18 luglio 2023, tra i residenti di via Dante. L'arteria che collega la centralissima piazza Garibaldi con Pianella resterà infatti chiusa per quasi un mese, fin dopo Ferragosto, per il rifacimento del manto stradale e la creazione di una piccola piazzetta di fronte al parco Argenti.

Un provvedimento che però ha colto di sorpresa questa mattina i residenti che si sono ritrovati impossibilitati a uscire di casa.

"Non è stato fatto nella via alcun avviso della chiusura della strada da parte dell'assessorato ai Lavori pubblici del Comune - ha spiegato Claudio Molteni che ha lo studio in una palazzina di via Dante - Stamattina presto era aperta e qualcuno è potuto uscire; io poi ho sentito i lavori e ho capito che non era più possibile uscire. Non si può fare un lavoro del genere".

Gli ha fatto eco Enrico Citterio. "Sono andato al comando di Polizia locale, ma a quanto pare non sapevano dall'ordinanza quale fosse il giorno di inizio lavori - ha spiegato - Per fare questi primi lavori avrebbero potuto chiudere per metà la via sulla base dell'avanzamento lavori e dare la possibilità di transito. Così non è possibile neppure utilizzare via Tommaso Grossi perché ci sono dei tavolini".

Effettivamente in strada non vi sono cartelli appesi sulla chiusura della strada, ma solo quelli di divieto di sosta nei parcheggi.