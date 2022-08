Arriva a Cantù l’Accademia del Pizzocchero di Teglio per BeerTellina.

Arriva a Cantù l’Accademia del Pizzocchero di Teglio per BeerTellina. Si svolgerà dal 25 al 28 agosto al Parco del Bersagliere, a Cantù in via Como, con ingresso gratuito. Tutto questo si realizzerà grazie a Birrtellina, la sagra della Valtellina fatta dai valtellinesi, format unico nel panorama Italiano che propone un’esperienza sensoriale straordinaria grazie alla presenza dei più grandi protagonisti della valle lombarda: l’Accademia del Pizzocchero di Teglio (L’Università Del Pizzocchero italiano) che impasta, cuoce e serve i pizzoccheri al momento; la Butega Valtellina che prepara i taglieri di prodotti valtellinesi “Unici, non Tipici” ; i mitici “Sciatt” fatti a mano, uno per uno e la bancarella di prodotti Valtellinesi da portare a casa, le migliori birre della Valtellina selezionate da Paneliquido, specialisti in craft beer festival e infine Amaro Braulio e i distillati valtellinesi. Per partecipare la prenotazioni è obbligatoria su www.paneliquido.it/birrtellina (se non si vedono fasce orarie prenotabili significa che sono esaurite).