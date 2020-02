Una canturina alla conquista del programma Propaganda Live. Ieri, venerdì 14 febbraio 2020, Daniela Rufolo, 34 anni, ha battuto altri tre concorrenti all’interno del format di La7.

Canturina conquista Propaganda Live cantando a bocca chiusa

Nello spazio dedicato ai talenti nascosti e decisamente inusuali, la canturina si è esibita cantando a bocca chiusa “I will survive”. “So cantare a bocca chiusa da quando sono piccola – ci ha confessato – . Una sera, sovrappensiero, l’ho fatto nuovamente davanti ad un’amica e da lì ho pensato di far fruttare questa caratteristica, partecipando al mio programma preferito”.

Perfomance applaudita dal pubblico

Daniela, grazie alla votazione del pubblico tramite le palette, ha battuto altri due concorrenti in gara, tra i quali c’era anche un altro ragazzo della Provincia di Como e sarà quindi protagonista anche della puntata del prossimo venerdì da campionessa in carica. “Ho fatto una pazzia, ieri dopo il lavoro sono partita per arrivare negli studi di Roma, dove si svolge il programma, e così farò anche per la prossima occasione. Se mi aspettavo di vincere? Ci speravo sicuramente, sarà bello tornare”.

