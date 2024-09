Canturina sorpresa alla guida dell'auto che aveva rubato

Pochi giorni prima aveva rubato un'auto a Como, ieri mattina, venerdì 20 settembre 2024, è stata sorpresa alla guida di quella stessa auto. La donna, canturina, 42 anni, con precedenti, è stata denunciata per furto aggravato.

Sorpresa alla guida dell'auto che aveva rubato in un parcheggio

Le indagini sono scattate attraverso la giornaliera analisi delle denunce di furto da parte dei poliziotti dell’Ufficio Denunce della Questura di Como, che ha permesso ai poliziotti dell’U.P.G.S.P., di verificare la dinamica dell’evento tramite le immagini della videosorveglianza installata nel parcheggio dove si era verificato il reato. Infatti dalla visione delle immagini era stata perfettamente individuata una donna mentre commetteva il furto.

Denunciata in stato di libertà

Ieri mattina verso le 9, una volante durante il consueto controllo del territorio, è intervenuta, su segnalazione al 112 NUE, in un parcheggio di via Madruzza dove ha individuato il mezzo con a bordo la 42enne. La donna si è giustificata raccontando che l’auto era di un amico che gliel’aveva prestata, venendo smentita dalla ripresa delle telecamere. Accompagnata in Questura è stata identificata e in base agli elementi raccolti ed ai suoi precedenti di polizia di diversa natura, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.