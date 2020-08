Un sogno, quello di scalare le salite epiche del ciclismo, e una promessa, quella di ripercorrere le tappe più significative che hanno reso immortale il mito del grande campione di ciclismo Marco Pantani.

Canturino sulle vette del Tour per ricordare Marco Pantani

E’ quanto è riuscito a compiere Antonio Cortese, 50 anni, da ragazzo atleta del Cc Canturino. Accettando la sfida lanciatagli da un amico giornalista ha dato vita al progetto «Le salite del Pirata», l’anno scorso scalando le vette del Giro d’Italia e quest’anno quelle del Tour de France. “Ho iniziato cosi un lungo viaggio, che mi ha portato sulle vette delle mitiche montagne del Giro d’Italia che hanno consacrato le epiche imprese di Pantani – ha raccontato il canturino – Da Oropa a Montecampione, dallo Stelvio alle Dolomiti, dal Gavia al Mortirolo per citarne alcune”. Ma l’impresa, per essere completa, doveva necessariamente giungere in terra francese, con le tappe del Tour de France.

