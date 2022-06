Canzo, centra un palo dell'illuminazione poi finisce fuori strada.

Attimi di paura questa notte, tra domenica 5 e lunedì 6 giugno 2022, intorno alle 4.20 a Canzo. Un'auto infatti che procedeva sulla Sp40, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute in posto, ha prima centrato un palo dell'illuminazione pubblica poi è finita fuori strada, nella cunetta laterale. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo e i Carabinieri.