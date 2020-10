Caos tamponi, rinviata la partita della Libertas Cantù con Santa Croce.

Ad annunciarlo è la stessa società canturina di pallavolo.

“La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della partita Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce di domani, in Serie A2, per alcuni casi di positività Covid-19 nel gruppo squadra ospite, nell’impossibilità di effettuare il tampone di controllo al team – spiegano dalla società – La notizia del rinvio è arrivata solo nella mattinata odierna, nonostante i toscani abbiano effettuato il tampone martedì u.s.

Gli stessi disservizi sono, però, stati riscontrati anche dai canturini: sono stati infatti costretti a ripetere il tampone nasofaringeo ieri sera in quanto quello effettuato martedì è risultato illeggibile, e sono ancora in attesa dei relativi risultati”.

AGGIORNAMENTO ORE 13. Dalla società canturina fanno sapere che “Il laboratorio ci ha appena comunicato che i tamponi effettuati nella serata di ieri, nella illeggibilità di quelli effettuati martedì, hanno dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra testati”.