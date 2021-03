Caos vaccini: il Cda di Aria si dimette in blocco

Era solo questione di tempo e oggi, giovedì 25 marzo 2021, è arrivato l’annuncio. I membri del Consiglio di amministrazione di Aria, l’Azienda regionale per l’innovazione e per gli acquisti della Lombardia, hanno rassegnato le dimissioni in blocco.

Dimissioni in blocco del Cda di Aria

Dopo il caos vaccini dei giorni scorsi in diverse città lombarde e le polemiche sollevate da Guido Bertolaso (a seguito delle convocazioni extra-large a Niguarda), Letizia Moratti e dallo stesso presidente Attilio Fontana (che aveva chiesto le dimissioni dei vertici), il destino della società era praticamente segnato. E come annunciato dal governatore sarà l’attuale direttore generale Lorenzo Gubian a guidare Aria in qualità di amministratore unico.

Ad annunciare le dimissioni è stato il vice presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia, Marco Colombo (Lega), nel corso dell’audizione dello stesso Gubian.