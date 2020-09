Caos viabilità a Como per il rifacimento delle strisce FOTO

Caos viabilità questa mattina a Como.

Lavori in corso

Lunghe colonne di auto questa mattina, venerdì 4 settembre, in viale Innocenzo a Como, sin da piazza San Rocco. Pareva che con la conclusione delle asfaltature non ci dovessero essere problemi per la viabilità, ma nessuno aveva fatto i conti con il rifacimento della segnaletica orizzontale. E così questa mattina i comaschi hanno dovuto fare i conti con infinite code di auto, sotto il sole cocente. Il cartello affisso sulla via parla chiaro: rimozione forzata delle auto “dalle ore 20 di mercoledì 2 settembre a fine lavori, per fresatura e asfaltatura”.