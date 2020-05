Capiago Intimiano, 41 casi e altri 2 morti. Il sindaco: “Duramente colpiti dal virus”

Capiago Intimiano, 41 casi e altri 2 morti. Il sindaco Emanuele Cappelletti nei giorni della riapertura fa il punto: “Duramente colpiti dal virus”.

Ad aggiornare i propri concittadini sulla situazione coronavirus in paese è lo stesso primo cittadino: “Dopo 3 mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, questi sono i dati Prefettizi aggiornati alla data odierna – scrive – Da essi emerge che anche il nostro Comune è stato duramente colpito da una situazione sanitaria mondiale molto grave, che è tutt’ora in essere. Notizia di questi giorni è che si sono verificate in paese altre 2 morti a causa del Covid (di cui una all’interno della RSA), alle quali famiglie va tutto il nostro cordoglio e vicinanza. Sul totale di 41 contagiati, 11 sono ad oggi fortunatamente guariti, ma la strada è ancora lunga e tortuosa”.

Al 26 maggio quindi i contagi in paese sono 25 cui se ne aggiungono 16 nella Rsa del paese. Quattro i deceduti (3 in paese e uno nella Rsa) mentre i guariti sono 11, tutti in paese. Dati importanti per un Comune che conta poco più di 55oo abitanti.

“E’ necessario riprendere con la vita di tutti i giorni. In queste settimane stanno riaprendo, con gradualità, le attività lavorative e commerciali – aggiunge il primo cittadino – Da questa settimana abbiamo riattivato anche le fontanelle e le attrezzature presso i cimiteri cittadini. A breve riaprirà, sia pur inizialmente in forma ridotta, anche la biblioteca comunale e l’ecostazione di via Serenza.

Quindi conclude: “La parola d’ordine è comunque “PRUDENZA”! il nemico è tutt’altro che sconfitto, il rischio che possano riprendere i focolai di contagio non è assolutamente remoto, tant’è che ogni giorno, in provincia di Como, i tamponi ci segnalano nuovi contagiati. Manteniamo SEMPRE mascherine e distanziamento sociale, e laviamo/disinfettiamo spesso le mani. Non vanifichiamo mesi di sacrifici abbassando prematuramente la guardia”.