Continuano senza sosta le operazioni di ricerca del carabiniere del quale è stata segnalata la scomparsa.

Carabiniere scomparso: continuano le ricerche

E’ uscito di casa nel pomeriggio di mercoledì scorso, intorno alle 15.30, e da allora non si hanno più sue notizie: si cerca il comandante facente funzione della Stazione dei Carabinieri di Costa Masnaga, Luca Nesti, 55 anni, di Lambrugo. Anche oggi sarà operativo l'elicottero Drago Vigili del fuoco del nucleo di Malpensa. Il mezzo sarà impiegato per ricognizioni visive lungo il Lambro e scansioni strumentali per rilievi aerei in appoggio alla squadra di terra con apparecchiatura IMSI catcher.