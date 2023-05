Dopo tre giornate intere si fermano le ricerche del carabiniere scomparso dalla sua abitazione di Lambrugo, il 55enne Luca Nesti.

Carabiniere scomparso: le ricerche si fermano dopo 76 ore

Luca Nesti, comandante alla stazione dei Carabinieri di Costa Masnaga non fa rientro a casa dalle 15.30 di mercoledì scorso, il 24 maggio 2023, e da allora, nonostante l'ingente dispiego di forze messe in atto per la sua ricerca, non si hanno sue notizie.

A perlustrare il territorio di Lambrugo, sin dal mattino del 25 maggio, il Comando dei Carabinieri provinciale di Lecco, i Carabinieri di Como, gli agenti del Comando di Polizia municipale di Lambrugo, i volontari di Protezione Civile e i Vigili del fuoco con l'elicottero "Drago" del nucleo di Malpensa.

Ieri alle 17 lo stop

Scandagliate approfonditamente le zone di Merone, Nibionno, Inverigo, Lambrugo e Costa Masnaga, ma nessuna traccia del 55enne. Così, dopo 76 ore di perlustrazioni, le ricerche si sono fermate alle 17 di ieri, domenica 28 maggio.