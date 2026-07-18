Carabinieri a messa per una “predica” contro le truffe

I Carabinieri di Olgiate Comasco terranno una predica” in chiesa per mettere in allerta contro le truffe:

Il problema

Nei giorni scorsi due casi che hanno fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme. Prima una truffa col tranello dell’acqua inquinata, purtroppo andata a segno. Poi una giovane truffatrice in azione con la scusa della richiesta di informazioni e poi la cortesia eccessiva dei ringraziamenti: abbracci e stretta di mano per tentare il furto dell’orologio del malcapitato di turno. In questo caso, però, la prontezza di riflessi di un residente Olgiatese ha messo in fuga la delinquente.

La prevenzione

Su iniziativa del sindaco e dei Carabinieri, programmato un intervento pubblico del comandante al termine della messa di domenica 26 luglio. Una sorta di predica che metterà in guardia i partecipanti alla celebrazione delle 9, così che possano a loro volta diffondere i consigli dei Carabinieri per prevenire le truffe.

Insistere nella sensibilizzazione

L’iniziativa era stata proposta anche negli scorsi anni. L’obiettivo è lo stesso: sensibilizzare al massimo, contro le truffe, soprattutto per tutelare le persone anziane e più fragili.