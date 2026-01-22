Carabinieri: aumentati i controlli sul territorio

Carabinieri: controlli straordinari sul territorio a Erba e nell’Erbese.

Pattugliati i centri abitati e le principali strade

A inizio settimana, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Erba, con il supporto dei Carabinieri della S.I.O. – Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, reparto specializzato dell’Arma impegnato nel controllo del territorio e nel supporto alle Stazioni locali per operazioni ad alto impatto, hanno effettuato una serie di controlli straordinari nel comune di Erba e sull’intero territorio di competenza. Un’attività avviata con l’obbiettivo di prevenzione dei reati predatori, contrastare lo spaccio di droga e rafforzare la sicurezza: i controlli hanno riguardato le principali arterie stradali e i centri abitati, con attenzione particolare ai centri abitati. Nel corso del servizio sono state controllate 30 autovetture, identificate 55 persone tra conducenti e passeggeri e verificati 3 esercizi pubblici, senza riscontrare irregolarità.

Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane, a garantire la presenza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Como per un continuo presidio di sicurezza.