Carabinieri: controlli straordinari sul territorio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno svolto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree dell’erbese e dell’assese.

L’operazione

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e al rafforzamento della sicurezza sul territorio, si è sviluppata attraverso mirati e sistematici posti di controllo lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati delle aree interessate. Nel corso del servizio sono stati impiegati militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como, unitamente ai Carabinieri delle Stazioni di Erba e Asso.

I risultati

Complessivamente sono stati controllati 67 veicoli, identificate 72 persone — tra conducenti e passeggeri — ed è stato controllato un esercizio commerciale. L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dall’Arma dei Carabinieri e proseguirà anche nelle prossime settimane, a conferma del costante impegno nel garantire sicurezza, presenza e controllo del territorio a tutela della collettività. L’Arma dei Carabinieri continuerà a operare con regolarità e determinazione, assicurando una costante azione di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.