Carabinieri, controlli sul lavoro in nero: sanzioni e attività sospesa

Controlli dei Carabinieri contro il lavoro in nero: sanzioni e un attività sospesa.

Controlli dei Carabinieri

Proseguono con determinazione le attività di controllo finalizzate al contrasto delle irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all’emersione del lavoro nero e alla lotta contro ogni forma di sfruttamento lavorativo, a tutela dei diritti dei lavoratori e della loro incolumità. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, congiuntamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Como e con la presenza di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un controllo ispettivo presso un cantiere edile della zona. L’intervento rientra in una più ampia attività disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Como, volta a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che rappresenta un serio rischio per la salute dei lavoratori e una grave violazione dei loro diritti fondamentali.

L’ispezione

Nel corso dell’ispezione: sono state sottoposte a verifica 3 aziende operanti nel cantiere; 3 persone, in qualità di committente e rappresentanti delle imprese, sono state denunciate per reati in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e identificati 2 lavoratori, di cui 1 risultato impiegato “in nero”. Complessivamente, sono state comminate ammende per un importo pari a 33.600 euro, oltre a sanzioni amministrative per oltre 12.500 euro. È stata inoltre applicata una sanzione per un importo di 2.500 euro, nonché adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per l’impiego di manodopera irregolare.