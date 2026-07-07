Carabinieri: maxi controllo del territorio

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno svolto un servizio mirato di controllo del territorio nei comuni di Bregnano e Cermenate, nell’ambito di una più ampia attività finalizzata a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità, con particolare riferimento ai reati predatori, nonché ad accrescere la percezione di sicurezza della cittadinanza.

L’attività

L’attività ha interessato complessivamente il territorio dei due comuni, con particolare attenzione alle principali aree urbane e alle zone ritenute di interesse operativo e maggiormente esposte al rischio di reati predatori, dove sono state controllate 58 persone e 54 autovetture, mediante un dispositivo volto a garantire un costante presidio del territorio. L’intensificazione dei controlli rientra nella costante attività di vigilanza svolta dall’Arma dei Carabinieri per prevenire i reati, assicurare una presenza capillare sul territorio e fornire una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della popolazione. Analoghi servizi di controllo del territorio proseguiranno nelle prossime settimane, al fine di mantenere elevato il livello di attenzione e garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto dei reati, a tutela della collettività.