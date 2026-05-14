Alla scuola primaria di Lurate Caccivio salgono in cattedra i Carabinieri del Comando Provinciale di Como, nell’ambito della campagna “Cultura della Legalità”.

Carabinieri “professori” per un giorno alla scuola primaria di Lurate Caccivio

L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a mantenere costante la vicinanza dell’Arma alle realtà scolastiche del territorio, dando continuità a un progetto già avviato che rappresenta un’importante opportunità per far conoscere funzioni e compiti dei Carabinieri.

All’incontro, andato in scena nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, hanno partecipato circa 50 ragazze e ragazzi, accompagnati dai loro docenti. I Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio hanno illustrato le varie attività svolte dall’Arma ed aperto con la scolaresca un dialogo diretto e coinvolgente.

Temi affrontati con gli studenti

Sono stati affrontati temi di grande attualità e particolare delicatezza, tra cui il bullismo e cyberbullismo, l’uso consapevole dei social e i rischi connessi, l’educazione alla legalità ambientale, le norme sulla sicurezza stradale e sottolineato l’importanza della prevenzione rispetto ai pericoli legati all’uso di stupefacenti.

Particolarmente apprezzata è stata la dimostrazione pratica di “Harry”, un cane di razza pastore tedesco dei Carabinieri Cinofili di Casatenovo, specializzato nel rilevamento di sostanze stupefacenti. Addestrato per individuare droga e sostanze illecite, il cane antidroga ha permesso ai presenti di apprezzare più da vicino l’abilità delle unità cinofile dell’Arma.

L’incontro ha visto una partecipazione attiva, con numerose domande rivolte ai Carabinieri, che hanno risposto con linguaggio semplice e chiaro, anche attraverso esempi tratti dall’esperienza professionale.

Educazione alla legalità

È stata inoltre ribadita l’importanza del rispetto reciproco e della responsabilità personale nella vita quotidiana.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Como proseguirà nelle prossime settimane il ciclo di incontri e attività formative nelle scuole della città e dei centri della provincia, grazie alla presenza capillare delle Stazioni sul territorio. L’obiettivo rimane quello di sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, del rispetto delle regole e della prevenzione dei comportamenti a rischio.