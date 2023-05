Nella mattinata di ieri, venerdì 19 maggio 2023, i Carabinieri della Compagnia di Cantù con il Capitano Christian Tapparo; Matteo Calvia, comandante della Stazione Carabinieri di Cantù insieme ad alcuni agenti della Polizia locale di Alzate Brianza e con il sindaco Mario Anastasia si sono recati nella località allo scopo di effettuare un sopralluogo anche a seguito delle numerose segnalazioni dei giorni scorsi.

Carbusate: blitz dei Carabinieri nei luoghi del degrado e dell’abbandono

La situazione di degrado e abbandono della frazione è già nota da molto tempo, ma nelle ultime settimane è stata in particolare oggetto di numerose segnalazioni: nello specifico, già nel corso del Consiglio comunale dello scorso 2 maggio i consiglieri Sergio Molteni e Cristian Fusi avevano chiesto interventi in merito alle stanghe di accesso, vandalizzate e danneggiate, che tuttora non sono state riparate.

Le segnalazioni dei consiglieri di opposizione avevano inoltre riguardato anche il grave degrado della località: dallo stato di grave precarietà delle cascine abbandonate, che con le intemperie e la crescita delle piante rischiano di cedere, ma anche alla presenza di episodi di microcriminalità e spaccio nella zona, isolata dal centro del paese.

Il sopralluogo di venerdì mattina ha riguardato l’area boschiva di Carbusate, alle spalle del Castello, e successivamente il nucleo abitativo abbandonato: in entrambe le aree sono stati smantellati più bivacchi; di questi, uno sarebbe stato utilizzato pochi minuti prima. In entrambe le zone sono stati rinvenuti indumenti, coperte e attrezzature adibite al bivacco e allo spaccio, ma anche rifiuti e spazzatura. Il tutto è stato smantellato anche con la collaborazione degli operatori comunali.

