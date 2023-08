Carimate, auto in fiamme danneggia la cabina della corrente.

Dopo gli episodi di ieri notte a Mariano, ancora un'auto in fiamme. É successo ieri sera, martedì 29 agosto 2023, a Carimate in via delle Ginestre.

Intorno alle ore 23.10 circa è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù per un incendio autovettura che aveva già fatto alcuni danni da irraggiamento anche ad una cabina dell'Enel. Ben presto gli operatori hanno potuto spegnere l'incendio ed evitare ulteriori propagazioni. Fortunatamente nessuno é rimasto ferito.