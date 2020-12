Carimate saluta don Egidio Broggini

Alle 11 al Santuario della Madonna dell’albero di Carimate le celebrazione dell’Ufficio dei Defunti in suffragio di don Egidio Broggini, aveva 88 anni. Era venuto a mancare giovedì 17 dicembre 2020.

Carimate saluta don Egidio

A seguire la chiusura della bara e traslazione alla Chiesa parrocchiale San Giorgio e Maria Immacolata la celebrazione della Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Luigi Stucchi Vescovo Ausiliare di Milano. Sarà bloccata la viabilità su via Airoldi, piazza Castello e via Giovanni XXIII per poter seguire la celebrazione anche all’esterno della Chiesa. I funerali invece si terranno alle ore 14.30 alla Chiesa San Giorgio di Carimate.

Fece il proprio ingresso come parroco nel 1969. Per 41 anni è stato al servizio della comunità carimatese. Aveva una particolare devozione per il Santuario della Madonna dell’Albero del quale venne festeggiato il Cinquecentesimo Anniversario nel 2017. Fu Fondatore del Gruppo Sportivo Carimate del quale fu grande sostenitore ricoprendo la carica di Presidente onorario.