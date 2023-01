Notizia sconcertante quella che arriva da Carimate: questa mattina, mercoledì 11 gennaio 2023, poco prima delle 5.30, è stato trovato un uomo, di 85 anni, morto a bordo della strada.

Carimate: uomo trovato morto a bordo strada

È successo in via dei Giovi, nei pressi del civico 3. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, l'uomo, di origine austriaca, sarebbe caduto da solo e avrebbe subìto un colpo alla testa che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, questa mattina, un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e un'auto medica, le quali però hanno potuto solamente accertare il decesso dell'85enne. Insieme a loro anche i Carabinieri di Cantù.

Le forze dell'ordine, tuttavia, continuano a mantenere aperte tutte le ipotesi, anche se la tesi della rapina sarebbe già stata scartata: l'uomo aveva con sé tutti gli oggetti di valore. Al momento è in corso l'autopsia.

Il luogo del ritrovamento