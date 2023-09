Carlo Cottarelli inaugurerà l'anno accademico dell'Università degli adulti

Un ospite illustre inaugurerà il nuovo anno accademico dell'Università degli adulti di Olgiate Comasco.

Il 30 settembre lectio magistralis

La scelta, quest'anno, è quella di affidarsi a un personaggio molto noto: Carlo Cottarelli, economista, già al servizio del Fondo monetario internazionale, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nel Governo Letta (2013), eletto senatore alle Elezioni del 2022 per poi dimettersi e scegliere di dirigere un programma dell’Università Cattolica di Milano dedicato agli studenti delle scuole superiori.

Nuova annata accademica

Inaugurazione in programma per sabato 30 settembre, alle 17, nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini. La novità, per lanciare al meglio l'annata accademica 2023-2024, lectio magistralis aperta a tutti gli interessati e non solo agli iscritti.

Iscrizioni aperte

Lo scorso anno l'Università degli adulti aveva registrato quasi 500 iscritti. E la prima mattinata di raccolta, martedì 12 settembre, ha dimostrato l'attrattività delle proposte messe in campo dall'Università presieduta da Maria Rita Livio: subito 80 iscrizioni. Per iscriversi: martedì 19 e 26 settembre dalle 9.30 alle 11 e venerdì 15, 22 e 29 settembre dalle 15 alle 17. Quota associativa annuale (in calendario una sessantina di lezioni): 35 euro.