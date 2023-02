Carnevale da tutto esaurito, 2mila persone in piazza ad Appiano Gentile

Carnevale da tutto esaurito: la sfilata organizzata ieri ad Appiano Gentile ha aggregato e divertito.

Record di presenze al carnevale

Più di 2.000 persone hanno partecipato al carnevale andato in scena ieri, sabato 18 febbraio, in città. Un risultato storico per la neo eletta amministrazione comunale di Appiano gentile che, fin dal suo insediamento, ha puntato molto sulle manifestazioni gli eventi. La sfilata è partita nel primo pomeriggio da via Milano con il carro: lì erano presenti circa 500 persone che lo hanno scortato fino nel piazzale dei Carabinieri. "siamo molto contenti del risultato di questa festa - spiega l'assessore Davide Belluschi - Devo ringraziare l'associazione genitori di Oltrona di San Mamette, la parrocchia e l'associazione genitori Eureka di Appiano per il supporto". Un bel pomeriggio che ha visto la partecipazione e la collaborazione di più realtà. Le chiacchiere, ad esempio, sono state offerte dal supermercato Migros.