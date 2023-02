Carnevale della parrocchia con bimbi, ragazzi e adulti entusiasti

Carnevale della parrocchia condiviso da bimbi, ragazzi e adulti entusiasti: festa riuscitissima a Bulgarograsso.

Carnevale festeggiato da 300 partecipanti

La giornata di sabato 25 febbraio ha regalato una festa carnevalesca capace di aggregare centinaia di partecipanti. Merito dell'organizzazione che ha saputo coinvolgere e rendere protagonisti i numerosi intervenuti in maschera. Don Carlo Bosco, vicario parrocchiale, sottolinea in particolare la presenza di 300 parrocchiani all'evento allegorico. Presenti tante famiglie e anche il sindaco di Bulgarograsso, Fabio Chindamo, pure lui contento del risultato dell'evento.

Maschere, premio, golosità e pizzata

Durante l'iniziativa è stata premiata la maschera più bella di gruppo: quella della famiglia Addams. Successivamente è stata proposto il momento della merenda: distribuiti circa 7 chilogrammi di frittelle e chiacchiere, che hanno addolcito le centinaia di partecipanti. E ancora: giochi organizzati dagli animatori e, infine, la pizzata partecipata anche dal primo cittadino. "E' andato tutto molto bene", mette in risalto don Carlo Bosco, evidenziando la soddisfazione per la festa condivisa in parrocchia.