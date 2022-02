Carnevale di Cantù, caos agli ingressi: i biglietti sono finiti, infinite code

Gestione difficoltosa

Forze dell'ordine chiamate sul posto per aiutare a gestire la situazione.

Carnevale di Cantù, caos agli ingressi: i biglietti sono finiti, code infinite.

Caos, rabbia e litigi alla prima sfilata del Carnevale di Cantù. Come preannunciato i posti per accedere erano limitati, era necessario acquistare il biglietto online o direttamente agli ingressi per accedere. Terminati già ieri quelli online, oggi moltissima gente si é comunque presentata agli ingressi convinta di poterli acquistare in sede.

Ben prima dell'inizio della sfilata i biglietti sono finiti e ci sono infinite code in centro, lungo piazza Matteotti di persone che credono e vogliono poter entrare malgrado la capienza massima prevista dal piano sicurezza sia stata raggiunta.

In molti si stanno assembrando chiedendo comunque di entrare e il servizio d'ordine fatica a gestire la situazione. Tanto che sono stati chiamati sia i Carabinieri che gli agenti della Polizia Locale. Rabbia e spintoni con grossi assembramenti fuori dagli ingressi.

