Carnevale di Varese vinto dalla Pro loco olgiatese

Carnevale di Varese vinto dalla Pro loco di Olgiate Comasco.

Carnevale di Varese, exploit del gruppo di volontari olgiatesi

Quando c'è da organizzarsi e fare le cose per bene, la Pro loco olgiatese non si tira mai indietro. E così, dopo il Carnevale dei bambini festeggiato un paio di sabati fa con successo a Olgiate Comasco, ieri è stata la volta dell'attesa trasferta nel capoluogo della confinante provincia. Kermesse originale, anche per la formula statica. Come spiegato da Mattia Mengozzi, presidente della Pro loco olgiatese, i carri allegorici e i gruppi sono stati suddivisi in alcuni angoli della città. Per ragioni di sicurezza, infatti, ad ognuno è stato assegnato un contesto da vivacizzare. E la delegazione di Olgiate Comasco si è cala con entusiasmo nella festa.

Il premio tra colori, fiori e grandi farfalle "umane"

Riconoscimento da applausi alla partecipazione della Pro loco di Olgiate Comasco. Il primo premio del Carnevale Bosino 2023 - come documentano le fotografie delle attivissime volontarie Gabriella Benigno e Wilma Villa, è finito nelle mani dei volontari olgiatesi in maschera. Riconoscimento festeggiato nel pomeriggio di ieri, sabato 25 febbraio. Tra i figuranti, anche l'assessore Flavio Boninsegna.

La voglia di fare della Pro loco

Proprio il presidente Mattia Mengozzi, tornato alla guida dell'associazione, ha più volte chiarito l'entusiasmo e la partecipazione per le iniziativa connesse al carnevale. Purtroppo, a causa della concomitanza con le Elezioni regionali, quest'anno a Olgiate Comasco non è stato possibile organizzare la sfilata dei carri e delle maschere, ma l'intenzione per il 2024 è quella di proporre una kermesse in grande stile e con la parata nelle strade del centro.