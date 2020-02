Carnevale Olgiatese: bagno di folla, edizione eccellente grazie ai volontari

Carnevale Olgiatese applaudito in un bagno di folla: ieri, domenica 16 febbraio 2020, la 44esima edizione della kermesse allegorica.

Carnevale Olgiatese: premi e divertimento

Un successone, come da tradizione. Quantificare il numero di spettatori è difficile, ma si parla di un numero tra le 6.000 e le 7.000 persone. La sfilata dei 14 tra gruppi mascherati e carri allegorici ha tenuto banco nel pomeriggio di ieri, da via Repubblica a piazza Italia, dove la giuria ha decretato i vincitori. Primo posto, trofeo città di Olgiate, a “Il mondo di Topolonia” dell’oratorio di Asnago. Secondo posto, coppa Amministrazione comunale, al carro “Specchio delle mie brame – Ecco i Fuori Controllo più fuori del reame” dell’associazione “Fuori Controllo” di Cermenate. Al terzo posto, coppa Pro loco olgiatese, “Il gobbo di Notre Dame” degli oratori San Luigi e San Carlo di Lurate Caccivio. Infine, la coppa Simpatia, assegnata al gruppo peruviano in costume “Poderosa Virgen de Cocharcas”.

Il grazie del sindaco agli infaticabili volontari

Strade chiuse e presidiate da Carabinieri e Polizia locale in centro, transenne lungo il percorso, Associazione Carabinieri sempre disponibile e soccorritori della pubblica assistenza Sos sempre presenti durante la manifestazione, Pro loco prontissima a controllare che ogni dettaglio dell’iniziativa funzionasse. E poi il divertimento garantito sia sabato che domenica grazie al karaoke del Vespa Club Olgiate Comasco e alla musica e all’intrattenimento di Dj Arthur Zuccarino e Dj Michele Bottinelli. “Un grazie a tutti i carri, gruppi e figuranti che ogni anno partecipano trasmettendo entusiasmo e carica positiva – le parole del sindaco Simone Moretti, che nel suo abito da Superman ha ulteriormente assicurato colore alla kermesse – Oltre alla Pro loco un ringraziamento a tutte le associazioni olgiatesi presenti con un grande numero di volontari (se non ci fossero bisognerebbe inventarli). Grazie a quanti, dalla Polziia locale ai Carabinieri, dalla Protezione civili ai Carabinieri in congedo fino alla Sos, hanno garantito la sicurezza durante la sfilata e sotto tutti i punti di vista. Grazie a chi ha garantito la musica e grazie alle migliaia di persone che ogni anno partecipano al nostro carnevale contribuendo in maniera fondamentale al suo successo”.