Carnevale Olgiatese con due giornate di musica, sorprese e sfilate

Carnevale Olgiatese atteso da due giornate di festa in centro a Olgiate Comasco: il primo appuntamento è per sabato 15 febbraio 2020.

Carnevale aperto dai bimbi

L’impegno della Pro loco, mettendo in pista la 44esima edizione della kermesse allegorica, è di quelli notevoli. Già domani, in piazza Italia, tutti invitati a festeggiare, in particolare bimbi e genitori. Dalle 15, infatti, carnevalino dei bambini con sfilata dei minicarri, Nutella Party. Poi divertimento assicurato per tutti col karaoke del Vespa Club Olgiate Comasco.

Domenica la grande sfilata dei carri

Domenica 16 febbraio, alle 14.30, partenza della sfilata da via Repubblica. E’ prevista la partecipazione di 14 tra gruppi e carri, compreso quello della Pro loco olgiatese. Il corteo sarà guidato da re Matoch e da regina Gerardina, quest’anno rappresentati dal capogruppo degli Alpini Jonathan Comensoli e da sua moglie Lucia Scapolo. Il gran finale della sfilata sarà in piazza Italia, dove la giuria decreterà il vincitore della 44esima edizione del Carnevale Olgiatese.