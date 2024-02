Carnevale Olgiatese da stropicciarsi gli occhi: folla e ora voglia di crescere

Carnevale Olgiatese oltre ogni più rosea aspettativa: folla a Olgiate Comasco grazie alla 48esima edizione della sfilata allegorica.

Carnevale Olgiatese, bilancio soddisfacente

Nulla era scontato, riprendendo la tradizione della sfilata dei gruppi e dei carri dopo la pausa forzata (quattro anni) dettata dalla pandemia. E, invece, la Pro loco può tirare somme assolutamente positive. Già l'appuntamento col Carnevale dei bambini, nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, ha sorpreso per l'afflusso - non meno di un migliaio di persone - e la voglia di stare insieme e festeggiare. Poi, domenica 4 febbraio, la parata di gruppi, guggen e carri: in centro si sono riversate migliaia di persone. E anche qui la stima si aggira intorno alle 10.000 presenze. Partecipazione notevole e voglia di divertirsi, come dimostrano le foto di Alberto Capitanio e Valentina Ghinato (gruppo fotografico Diapho's). In maschera anche due sindaci (Simone Moretti di Olgiate Comasco e Anna Gargano di Lurate Caccivio).

Una kermesse che vuole crescere

Come puntualizza Mattia Mengozzi, presidente della Pro loco, "è stata un'edizione veramente sorprendente. Non era scontato vedere tanta voglia di partecipare, dopo gli anni di stop causati dalla pandemia (lo scorso anno niente sfilata per via della concomitanza con le Elezioni regionali, Ndr). Eccezionale la festa di sabato, mai visto tanta gente per il Carnevale dei bambini. La sfilata della domenica è piaciuta e adesso pensiamo a come migliorare ulteriormente il nostro carnevale: il secondo della provincia di Como, dopo quello di Cantù".

Le novità per il futuro

Il ritorno di gruppi e carri innesta entusiasmo negli organizzatori, forti di alcune certezze e pronti a mettere nuove idee. "La festa (in stile discoteca) dei ragazzi in Pineta è andata benissimo, con circa 200 partecipanti. Sarebbe bello portarla in centro, perché coinvolgerebbe ancora più giovani". Ma serverebbe un contesto adeguato, che al momento la Pro loco non ha. Importante l'area feste 24, manca però un capannone come di quelli che vengono utilizzati dalle kermesse carnevalesche in Canton Ticino. Altra idea, insistere sulla minisfilata di apertura ma potenziandola e migliorandola. "Può diventare un momento importante, nel pomeriggio, che poi si collega alla festa dei giovani che viene organizzata in serata - sottolinea Mengozzi - Sarà fondamentale anche aggiungere sempre qualità alla sfilata dei carri. L'impegno organizzativo e i costi sono notevoli: ad esempio, abbiamo dovuto noleggiare 230 transenne. Ma la gente ha risposto, dimostrando che il Carnevale Olgiatese piace. Ringraziamo le associazioni che hanno collaborato: Avis, Alpini, Sos, Protezione civile e diciamo grazie alla Polizia locale. Bene anche la partecipazione di Sos, Avis, La Lanterna e Agorà 97 durante il Carnevale dei bambini".