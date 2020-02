Carnevale Olgiatese pronto a sfoderare un programma rinnovato

Carnevale Olgiatese pronto a entrare nel vivo a Olgiate Comasco con un programma ricco e rinnovato, pensato per aggregare e intrattenere tutti, dai piccoli agli anziani.

Il primo appuntamento con re Matoch e regina Gerardina

Sabato 8 febbraio 2020, alle 15, il primo appuntamento della manifestazione allegorica organizza dalla Pro loco Olgiatese col sostegno del Comune. Apertura della 44esima kermesse olgiatese: re Matoch e regina Gerardina, quest’anno impersonati da Jonathan Comensoli, capogruppo degli Alpini, e dalla moglie Lucia Scapolo, sfileranno dalla scuola primaria di via San Gerardo a Palazzo Volta: dal sindaco Simone Moretti riceveranno le chiavi della città. Poi tutti invitati a condividere una gustosa merenda.

Gli eventi per bimbi e nonni

Durante la settimana si terranno iniziative nelle scuole dell’infanzia e in Casa anziani. Lunedì 10 e martedì 11 febbraio, alle 10.30, la compagnia teatrale “La Zattera” sarà protagonista di uno spettacolo, rispettivamente, alla scuola dell’infanzia di via Repubblica e in quella di via Roncoroni. Mercoledì 12 febbraio, alle 16.30, in biblioteca, animazione “I cinque malfatti”, a cura di Sara Ghioldi. Giovedì 13 febbraio, alle 14.30, laboratori di psicomotricità e ludici per gli ospiti della Casa anziani. Sabato 15 febbraio, dalle 15.30, in piazza Italia, il Carnevale dei bambini con laboratori e sfilata di mini carri. A seguire Nutella Party e aperitivo con karaoke a cura del “Vespa Club Olgiate Comasco”.

La grande sfilata

Tutti in strada domenica 16 febbraio, alle 14.30, per la sfilata dei carri. Come anticipato dal Giornale di Olgiate, quest’anno il percorso sarà differente dagli anni precedenti. Partenza dei carri da via Repubblica e arrivo in piazza Italia, dove sarà annunciato il carro vincitore della 44esima edizione.