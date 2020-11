“Caro Babbo Natale vorrei…” è la nostra iniziativa benefica: ogni letterina diventa un pasto donato ai bisognosi

Di desideri ognuno di noi ne ha tanti. E, probabilmente, in un anno dalle tinte fosche come il 2020, ancor di più. Ora, con quel desiderio non soltanto potremo augurarci di raggiungere un sogno, ma si potrà anche fare del bene. Si donerà un pasto a una persona bisognosa.

“Caro Babbo Natale vorrei…” è l’iniziativa benefica del Gruppo Netweek

“Caro Babbo Natale vorrei…” è la nuova iniziativa editoriale del Gruppo Netweek pensata in vista delle prossime festività. Un progetto che avrà, come sempre, al centro i lettori (dai più piccoli ai più grandi) che attraverso un apposito canale on-line attivo da lunedì 16 novembre a lunedì 21 dicembre (CLICCA QUI) potranno scrivere la loro letterina per Babbo Natale, esprimendo il desiderio che portano nel cuore. Le letterine saranno pubblicate sui numeri di dicembre del Giornale di Erba, del Giornale di Cantù, in collaborazione con «Ottica Prisma» di Mariano Comense, e del Giornale di Olgiate, in collaborazione con «Studio Odontoiatrico Cesare Paris» di Tradate.

Alimentiamo la sperenza

Un desiderio dal significato speciale per ciascuno di noi. Ma a questo il Gruppo Netweek ha deciso di aggiungerne un’altra speciale finalità: la solidarietà. Abbiamo deciso di alimentare la speranza. Per ogni letterina che verrà scritta e inviata, infatti, il Giornale di Erba, il Giornale di Cantù e il Giornale di Olgiate doneranno a Banco Alimentare (realtà da tempo impegnata nel combattere lo spreco alimentare e nell’aiutare le persone in difficoltà: nel 2019 sono state quasi un milione e mezzo) un contributo per distribuire a persone bisognose 500 grammi di alimenti pari a 1 pasto (stima adottata dalla European Food Banks Federation).

Abbiamo bisogno di voi!

Insomma, in un anno tanto difficile come l’attuale, abbiamo deciso di dare il nostro contributo, cercando di aiutare i più deboli, cresciuti purtroppo di numero a causa degli effetti della pandemia. Una letterina inviata sarà uguale a un pasto donato: è il nostro desiderio. Ma per esaudirlo abbiamo bisogno dei vostri desideri.