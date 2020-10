Carta Argento riparte… di slancio. L’iniziativa promossa dal Comune in sinergia con la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù e il Giornale di Cantù sta coinvolgendo sempre più attività del territorio.

Carta Argento riparte: sempre più attività coinvolte sul territorio

A confermarlo è il vicesindaco Giuseppe Molteni. “E’ partita la distribuzione delle tessere – ha puntualizzato l’amministratore comunale – Le attività stanno aderendo, alcune attraverso le associazioni di categorie, mentre altre sono state contattate dagli uffici comunali al fine di diffondere il più possibile il progetto”.

La tempistica per l’invio delle carte è già a regime, anche se le nuove tessere non vengono inviate contestualmente al compimento dei 65 anni, ma quale settimana dopo per gli accertamenti che vengono effettuati dagli uffici.

