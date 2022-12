Rifiuti, migliorano i servizi di raccolta per la cittadinanza: dal 3 gennaio 2023, la carta e il cartone saranno ritirati tutte le settimane e non più bisettimanalmente.

Carta e cartone, dal 3 gennaio la raccolta è settimanale

Il servizio di ritiro a domicilio di carta e cartone era già attivo in paese e, fino a ora, aveva cadenza bisettimanale: ma già dal 3 gennaio 2023 il ritiro sarà effettuato settimanalmente, tutti i giovedì. Le modalità per il conferimento dei rifiuti e della raccolta rimangono le stesse.

A comunicare la novità è stata il sindaco Giuliana Castelnuovo, che ha sottolineato:

Le modalità di raccolta rimarranno le stesse ma abbiamo deciso di implementare il servizio, di concerto con la società Service 24 Ambiente, rendendolo settimanale e non più bisettimanale. Con questa novità, in vigore dall’inizio dell’anno prossimo, completiamo i servizi di raccolta per la cittadinanza.

Le tariffe per i cittadini resteranno invariate, nonostante l’ampliamento delle giornate di raccolta.

Abbiamo implementato i servizi di raccolta dedicati alla cittadinanza, ma le tariffe dei servizi non saranno aumentate: il tutto nell’ottica di offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace nel tema della raccolta dei rifiuti, chiude il sindaco.