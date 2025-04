Inverigo, cartelli contro gli incivili affissi da Le Contrade. L'associazione impegnata anche in interventi di pulizia e sfalcio dell'erba.

Battaglia contro il vandalismo

Continua la battaglia contro l’inciviltà e il vandalismo ad Inverigo. L’associazione Le Contrade si è attivata in particolare in piazza Mercato e in viale dei Cipressi a Santa Maria e ha fatto tappa anche al Castello, dove sono stati affissi una serie di cartelli che richiamano ad un maggior rispetto dei luoghi, di chi li abita e di chi li frequenta.

"Siamo certi che la stragrande maggioranza dei fruitori di questi posti è gente rispettosa, ma c’è una minoranza di maleducati consapevoli di esserlo - sottolineano dall’associazione - I cartelli ci sono perché qualcosa avviene e ne sono anche contenti. C’è chi scrive risposte tipo 'allora chiudete il viale e non fate passare nessuno', 'chiama i vigili', 'non ho tempo da perdere'. E queste sono le frasi meno pesanti. Noi ci stiamo mettendo tutto noi stessi ma è ora che anche le persone di buon senso facciano il proprio nei confronti di questi incivili".

E a proposito di incivili, un monito arriva per chi si infiltra di nascosto nel Castello.

"Lo scopo è quello di informare i ragazzi che oltre al pericolo di cadere dai ponteggi, ora rischiano anche una denuncia penale da parte del proprietario - spiegano dall’associazione - Riteniamo importante tenere alta l'attenzione su situazioni di pericolo e degrado".

Pulizia e taglio del verde

Intanto i volontari dell’associazione sono stati fortemente impegnati in tanti lavori nel corso della fine di questo mese d’aprile. In particolare con il taglio del verde lungo la scalinata di via Cagnola, via al Gigante e allo stradùn in pee a Santa Maria.