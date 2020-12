Casa Anziani di Olgiate in diretta con Lucia Annunziata. Luigi, 81 anni: “Io qui mi sento amatissimo”

La Casa Anziani di Olgiate Comasco oggi, domenica 20 dicembre 2020, è stata ospite in diretta su Rai 3 nel programma di Lucia Annunziata, Mezz’ora in più.

Casa Anziani di Olgiate in diretta con Lucia Annunziata

Come annunciato nei giorni scorsi gli ospiti della struttura per anziani di Olgiate sono stati protagonisti questo pomeriggio del programma della Annunziata. Una chiacchierata in diretta mentre in collegamento c’era anche Piero Angela.

“Anche io ho fatto il Covid ma ne sono uscito – racconta il signor Luigi, 81 anni, da 11 nella Casa Anziani di Olgiate Comasco – Sono stato curato molto bene qui nella struttura. Ho passato un mese un po’ balordo però ce l’ho fatta. Che poi ha chiesto a Piero Angela, in collegamento, quali sono i progetti per il Natale 2021″.

“Mi auguro che sia finita questa tragedia del virus con i vaccini e di poter essere di nuovo riuniti perché la famiglia è la cosa più cara anche se oggi è un po’ maltrattata” gli ha risposto Piero Angela.

Lucia Annunziata ha poi chiesto al signor Luigi se si sente abbandonato o amato in casa di riposo.

“Io qui mi sento amatissimo, non amato. E’ da 11 anni che vivo in questa comunità, in questa struttura, mi sento a casa mia – ha spiegato – Mia moglie è mancata mentre viveva qui con me, ho tre figli fuori e qui ricevo tanto bene. Per me è una cosa grandissima”.