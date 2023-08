Casa dei Quadri: dal 25 agosto c'è l'Antologica di Massimo Ballabio. Le opere dell'artista erbese saranno in mostra nella sede della Fondazione Sormani/Prota-Giurleo.

La mostra sarà inaugurata alla Casa dei Quadri in piazza Santa Maria a Sormano venerdì prossimo, 25 agosto, alle 16. Protagoniste presso la sede della Fondazione Sormani/Prota-Giurleo saranno le opere dell'artista Massimo Ballabio. Laureato in Scultura e in Psicologia dell’arte all’Università di Ginevra, Ballabio si è

specializzato in restauro della scultura in pietra e in consolidamento architettonico strutturale al Politecnico di Milano.

Dal 1975 opera nel campo artistico: ha creato numerose sculture per spazi pubblici e privati in Giappone, Spagna, Svizzera, Francia, Stati Uniti, Germania, Emirati Arabi, Svezia, oltre che in Italia. Scultore razionalista, elabora le sue opere attraverso studi grafici segreti attraverso i quali arriva al progetto preciso che realizza poi in marmo o pietra o legno. Vive sulla riva del Lambro in una antica costruzione adattata ad abitazione e studio, realizzando le opere di grande dimensione nel giardino e quelle di dimensione ridotta nel grande studio che ama definire la sua bottega.

La visita alla Casa dei quadri, sede della Fondazione Sormani/Prota-Giurleo, e la partecipazione agli incontri sono gratuiti.

Gli orari di apertura della mostra: venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30; altri giorni su appuntamento. Si consiglia la prenotazione inviando una mail a contatti@fondazionesormaniprota-giurleo.it. Per altre informazioni è possibile consultare il sito www.fondazionesormaniprota-giurleo.it o le pagine Facebook e Instagram Fondazione Sormani Prota Giurleo.