Casa di Comunità, aumentano gli slot online per i prelievi

Alla Casa di Comunità di Olgiate Comasco aumentano gli slot online per i prelievi.

Casa di Comunità: ridurre i tempi di attesa

Ridurre i tempi d'attesa dei pazienti e promuovere una migliore programmazione del lavoro del personale sanitario: ecco gli obiettivi della riorganizzazione degli accessi al Punto Prelievi della Casa di Comunità di Olgiate Comasco.

Più appuntamenti

Da qui l’aumento degli appuntamenti/slot messi a disposizione sul servizio di prenotazione online di Asst Lariana “Zerocoda”. A partire da lunedì 17 giugno, sarà così disponibile un maggior numero di appuntamenti online per effettuare gli esami di laboratorio nella sede in piazza Italia 8, a Olgiate Comasco. “La prenotazione dà diritto a una priorità - spiega Alberto Giughello, direttore del Distretto di Olgiate Comasco - e assicura al cittadino, oltre che la garanzia che la prestazione sarà eseguita, di limitare il tempo di attesa. Per noi il vantaggio di un maggior numero di appuntamenti prenotati si traduce in una miglior programmazione del servizio”.

L'importanza della prenotazione

Ad accesso libero, senza prenotazione, resta comunque a disposizione dei cittadini un numero limitato di posti. Indipendentemente dall’orario di arrivo, chi non ha una prenotazione dovrà aspettare che siano prima eseguiti i prelievi delle persone prenotate. Per l’accesso libero si continua a prendere il biglietto al totem presente nella sala del Cup ma a esaurimento degli slot “liberi” il totem smetterà di funzionare.

Come prenotare al Punto Prelievi

Online dal portale asst-lariana.zerocoda.it (da cellulare o da computer).

Di persona allo Sportello Cup (Centro Unico di Prenotazione) o al Pua (Punto Unico di Accesso) della Casa di Comunità di Olgiate Comasco da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

Il Punto Prelievi si trova nella Casa di Comunità di Olgiate Comasco, in piazza Italia 8, ed è aperto da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle 9.30. Ogni giorno vengono effettuati circa 120 prelievi. Non serve la prenotazione per la consegna dei campioni biologici (feci e urine). Sul sito www.asst-lariana.it (nella home page cliccare sul banner in alto Poliambulatori/Punti Prelievo) per ogni Punto sono indicati gli esami non eseguibili.