Casa di comunità, stamattina l'inaugurazione

Casa di comunità, stamattina inaugurazione a Olgiate Comasco: appuntamento alle 10 al centro congresso Medioevo.

Casa di comunità: sinergia tra Asst, Regione Lombardia e Comune

Oggi, giovedì 24 novembre, alle 10 al Medioevo si tiene l'inaugurazione della Casa di comunità. Prevista la presentazione, nell'auditorium del centro congressi messo a disposizione dal Comune. E' prevista la partecipazione del direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi. Un momento atteso e che pone la prima pietra del progetto di implementazione dei servizi per la salute dei cittadini.

Taglio del nastro

Dopo la presentazione al Medioevo, con la presenza del sindaco Simone Moretti e del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, seguirà il taglio del nastro e la visita alla struttura in piazza Italia. Una sede per cui sono previsti interventi appunto finalizzati al completo insediamento della Casa di comunità.

La soddisfazione del sindaco

"Realizzare a Olgiate Comasco la Casa di Comunità, oltre a garantire servizi puntuali e di prossimità potenziati e per un lunghissimo periodo a beneficio di tutto il territorio, assegna al nostro Comune anche una rinnovata centralità che è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. La nuova Casa di Comunità rivestirà una grande importanza per tutto l’Olgiatese": così la soddisfazione del sindaco Simone Moretti, in attesa del taglio del nastro.